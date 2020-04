Exigen justicia por periodista Pepe Cárdenas. En Veracruz no queremos consignas, queremos justicia: Nora Flores, esposa del periodista Pepe Cárdenas.

Tan solo unas horas atrás se convocó a una reunión por parte de Nora Flores, esposa del periodista José Cárdenas, en donde se tocaron temas de alta sensibilidad y pedían la atención del Gobierno del Estado:

Nos enteramos de manera extraoficial que el Juez de Control JORGE LUIS MAPEL MARTÍNEZ, fue reasignado directamente por la Presidenta del Tribunal de Justicia en el Estado SOFIA MARTÍNEZ HUERTA, exclusivamente para dictar el auto de vinculación a proceso a mi esposo JOSE N, haya o no pruebas de su probable responsabilidad en el homicidio de la compañera M.E.F.H.

Las palabras que la ex esposa del periodista dio a la multitud fueron las siguientes:

No lo queremos creer, espero que sean meras especulaciones, creo que el Poder Judicial del Estado, asumirá su responsabilidad de dictar resoluciones apegadas a derecho y no pasarle la papa caliente al Poder Judicial de la Federación, “si tienen pruebas que las muestren o sino que me lo suelten”.

Hasta el momento las pruebas inculpan a mi esposo y que constan en poder de la Fiscalía son meras suposiciones y pretende vincularlo a proceso, sin pruebas contundentes y eso es injusto, porque mi esposo es inocente.

Estamos cansados de que en Veracruz no haya Justicia, estamos cansados que miles de personas estén en la cárcel sufriendo condenas injustas, YO CONFÍO que se haga justicia a mi esposo Pepe, quien es considerado por la ciudadanía como gente del pueblo, trabajador y honesto, que no merece estar en la cárcel.

Se lo encargamos Señor Gobernador y confiamos en Usted.