Extrabajadores de la SEDARPA denuncian despidos por no dar “moches”. Extrabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) denunciaron haber sido despedidos por no pagar cuotas al interior de esta dependencia.

Por lo menos 20 personas que se desempeñaron como inspectores de ganadería y en el área de movilidad animal en diferentes zonas de la entidad acusaeon haber sido notificadas de manera informal el pasado viernes de su baja en esta secretaría estatal.

“Fuimos despedidos siendo personal calificado para laborar dentro de la Secretaría. Estábamos laborando en las casetas sanitarias. Nos despiden en plena pandemia, con una llamada telefónica de alguien que no conocemos. No hay ningún escrito que nos diga que ya no vamos a ser contratados” dijo Jonatan Zárate.