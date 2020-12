Fallece Guillermo Wong Saavedra tras luchar contra el Covid-19

Desde agosto y cuando se creía que la pandemia iba a la baja, los trabajadores de la salud dijeron estar agotados y advirtieron, que en las condiciones en las que trabajaban, no iban a poder enfrentar un repunte de contagios de COVID-19.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, al 7 de diciembre del 2020 se contabilizaban 164,196 profesionales de la salud positivos a COVID, siendo la Ciudad de México y el Estado de México, los que concentran el mayor número, con alrededor de 130,000 casos, mientras que se registran 2,179 defunciones.



“La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato y Sonora son las 10 entidades con el mayor número de defunciones, concentrando el 62.3% del total de las defunciones”, informa la dependencia.

En medio del repunte de casos de Covid, el personal médico del país será reconocido con la medalla Belisario Domínguez por el Senado de la República.



¿Pero que se ha hecho por ellos en esta emergencias sanitarias?

Desde el gobierno federal se han ofrecido bonos y ayuda, además de que se ha contratado a médicos para atender la emergencia.



Aplausos, pero no mejores condiciones: enfermera del IMSS Veracruz.



No obstante, dice la enfermera María la cual llamaremos así ya que no les permiten dar entrevistas:

“Desde bonos COVID, notas de mérito, hasta medallas pasando por aplausos, minutos de silencio, pero en la vida real por ejemplo el Bono COVID, el personal a lo largo del país que se ha rifado, no lo ha recibido”.

Aún falta que reconozcan el riesgo de enfermedad profesional ya que no lo hacen si en realidad intubamos paciente o le aspiramos las secreciones si no comprobamos eso no nos califican riesgo de trabajo” y al enfermarnos no nos hacen a todos las pruebas específicas si no llevamos tos, fiebre o dificultad para respirar”.

Si solo en fiebre no cumplimos definición operacional y por lo tanto seguimos trabajando aun enfermos. Al principio nos sancionaron, persiguieron y amenazaron con enviarnos a comisión mixta disciplinaria si nos atrevíamos a levantar la voz.





Pero ahora para amenazarnos de cumplir con cobertura en estos días festivos que de por si ya es temporada con poco personal nos ofrecen doble sueldo, y nos obligan a firmar amenazando de enviarnos a jurídico por desacato “ pero yo no he descansado todo el año por que estas fiestas las pensaba pasar con mi familia y mis hijos no tenemos mas opción que trabajar en días festivos mientras el resto de la población se divierte».

SI LLEGO A FALLECER, MIS HIJOS NO TENDRAN MEJORES OPORTUNIDADES: CAMILLERO DEL IMSS BIENESTAR



“Si en mayo estábamos mal, ahora peor, ya que al menos estaban cerradas las consultas y cirugías programadas, pero ahora con el plan de volver a abrir las consultas se ha aumentado las atenciones y movilización de pacientes covid y no covid. Entran pacientes de diálisis con covid, vih con covid, hemodiálisis con covid, de cáncer con covid, apendicitis con covid, embarazadas con covid, recién nacidos que nacieron de mamas con covid, y los médicos no saben si pasarlos a área asignadas ya que nuestro hospital es hibrido. Y al tener pocas camas o atienden a unos o a otros».

Así dice Don Carlos que es padre de 2 hijos y que no tiene otro sustento mas que este:

“NO TENGO OPCION” USTEDES QUE SE PUEDEN CUIDAR CUIDENSE “ ASI LANZA EL LLAMADO A LA POBLACION.

“MAMA HOY NO VAYAS A TRABAJAR , ASI ME DICEN MIS HIJOS AL VERME CANSADA Y CON MARCAS EN MI CARA” : HIGIENE Y LIMPIEZA IMSS TUXPAN



“Laura” para proteger su anonimato, dice que presenta depresión, ganas de llorar, insomnio, pesadillas y ha perdido peso. Pero soy el único sustento de mis hijos y padres. “ tuve un ataque de pánico que me hizo ir a parar a urgencias , me recetaron pastillas para poder dormir, estaba limpiando el área de covid cuando empezaron a sonar varias alarmas a la vez, el medico empezó a correr junto con las enfermeras, el de la cama 7 y 9 fallecieron y ya mañana los daban de alta la de la cama 7 tuvo que esperar en el anfiteatro por que desde hace varios días sus familiares no contestaban teléfono. “ esa situación me hizo no poder dormir una semana”



TENGO INSOMNIO, MIEDO A CONTAGIAR A MI FAMILIA, DEPRESION Y CANSANCIO : EL IMSS A TRAVES DE SU PAGINA OFRECE ATENCION PSICOLOGICA



El IMSS cuenta con casi 400 mil trabajadores activos , y sector salud en total incluyendo INSABI, ISSSTE Y PEMEZ 1 MILLON 200 MIL TRABAJADORES, DE LOS CUALES SE HAN CONTAGIADO 164,196 profesionales de la salud positivos a COVID, ENTRE LAS SECUELAS ESTAN LA DEPRESION , INSOMNIO, IRRITABILIDAD, CEFALEA, FATIGA, POR LAS NOCHES MI SATURACION DE OXIGENO BAJA DESDE QUE PADECI COVID Y TENGO MIEDO A MORIR.

ASI CONCLUYE MEDICO DEL IMSS



ES POR ESO QUE EL PERSONAL DE SALUD ENFRENTA OTRA GUERRA QUE TIENE QUE GANAR DIA A DIA Y ES CONTRA SI MISMO “ LAS FUERZAS, EL ANIMO SE ACABARON” NOS HAN ATENDIDO BIEN CUANDO NOS ENVAIAN A PSIQUIATRIA Y A PSICOLOGIA PERO NO PODEMOS TOMAR TRANQUIIZANTES POR RIESGO A FALLAS.

