FGE no ha integrado denuncia contra Elio Hernández, reclama UGOCP

No hay avances en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, derivada del accidente ocurrido el pasado 30 de mayo que produjo la muerte de una menor de edad en el boulevard Córdoba-Peñuela.

Lo anterior lo reclamó Héctor Montes Parra, dirigente nacional de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), asociación civil a la que pertenecía el padre de la menor.

“La interpusimos el 21 de julio. La carpeta de investigación es la FECCEV490220. Es responsable de la obra, fue pagada a través de Compranet. No tiene señalamientos, no tiene alcantarillado, no tiene alumbrado público que es lo que incluía”.