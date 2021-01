Fiscalía retrasa denuncias por invasión en Sierra Alta de Coatepec, denuncian

De aspirantes y suspirantes están llenas las inscripciones de precandidatos, en algunos casas con gran incertidumbre y en otros con gran certeza, ese es el caso de Eduardo Velazquez Ayala, quien si bien se ha inscrito por el PRD como precandidato a la alcaldía de Poza Rica, es bien sabido que goza de las simpatías de buena parte del PRI y PAN, partidos, partidos que potencialmente formarían alianza para impulsarlo.

Eduardo Guadalupe Velázque Ayala, aspirante a candidato por la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz.

No sorprende que en las tres fuerzas políticas tenga un fuerte respaldo, hay quienes simpatizan con el por su trayectoria en la política y la administración pública, misma que comenzó en el 2002 cuando su padre fue Presidente Municipal, otros lo consideran la mejor opción por su impresionante perfil académico, ya que ademas de su carrera como veterinario, cuenta con especialidades en Administración Pública, Gerencia Política Administrativa y Ciencias Político Administrativas, esta última cursada en Washington D.C. además, cuenta con un Doctorado en Ciencias Jurídico Administrativas; Es evidente que no se puede tener un mejor perfil para la administración pública.

Ante semejante contendiente queda claro que las aspiraciones del ex regidor panista Gabriel Nava Lara son risibles, pues no es ningún secreto que un importante sector del panismo pozarricense inclina sus preferencias en favor del médico veterinario hijo de don Guadalupe Velázquez Casanova, ex secretario de la sección 32 del SNTE.

Ricardo García Guzmán y su hijo Ricardo García Escalante con el Ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa

Otros nombres parecen estarse consolidando en la alianza PRI-PAN-PRD, como es el caso de José Mancha en Tuxpan, arrastrado por el actual presidente municipal Juan Antonio Aguilar Mancha y el hijo del ex contralor duartista Alejandro García Guzman, Ricardo García Escalante en Pánuco y Octavio Tremari Gaya en Papantla.

José Mancha, aspirante a candidato por la presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz.

Así es como la posible alianza PRI-PAN-PRD buscaría el liderazgo de los principales municipios del norte del estado, algunos dirían que con candidatos que mucho contrastan entre ellos por sus diferentes trayectorias.