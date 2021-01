Fraccionamientos de la zona norte de la ciudad los más inseguros para las mujeres: INMUVER

Veracruz, Ver.- Este viernes fueron desalojadas 15 familias que habitaban de manera irregular en las inmediaciones de la laguna Olmeca del municipio de Veracruz.

Al tratarse de la invasión de un área natural protegida, la Procuraduría del Medio Ambiente del estado de Veracruz con apoyo de la Policía Estatal acudieron a la zona para solicitar a los habitantes que se retiraran del lugar, sin embargo, la mayoría de ellos se negó a dejar sus casas, por lo que se tuvo que utilizar la fuerza pública.

Foto: Fátima Vela / Noreste

Con apoyo de maquinaria pesada fueron derribadas las 15 viviendas hechas de lámina y cartón.

“No hay empleo, no hay para pagar renta por eso decidimos vivir en este lugar, no tenemos un lugar donde vivir…yo les dije que me dieran 72 horas para que yo despegara mis laminas pero nos quitaron a la fuerza”, comentó la señora Arnulfa López.

Foto: Fátima Vela / Noreste

Durante este desalojo una persona de sexo masculino fue detenida.

Esta área ubicada sobre avenida Miguel Alemán a unos metros del distribuidor Cabeza Olmeca fue invadida desde hace tres meses.

Por Fátima Vela