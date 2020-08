Gobierno procederá legalmente contra ayuntamientos que no acaten recomendaciones de salud. El Gobierno del Estado procederá legalmente contra los alcaldes que desacaten las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud durante la contingencia sanitaria advirtió el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos al reincorporarse físicamente a sus actividades en palacio de gobierno.

Subrayó que no es un asunto político, si no de salud y en estos tenemos que atender sin miramientos ni regateos lo que nos recomiendan las autoridades en materia sanitaria.

Particularmente se refirió al presidente municipal del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez,http://Fernando Yunes Márquez, quien ha contradicho las recomendaciones y determinaciones sanitarias a nivel estatal.

Cisneros Burgos insistió en que no se trata de un asunto político, si no de salud, por lo que le advirtió acciones legales de seguir desacatando las recomendaciones.

Lo anterior derivó de recientes declaraciones del alcalde panista en las que criticó el cierre a los accesos del centro en diferentes municipios.

Eric Cisneros también advirtió que denunció ante la Fiscalía General del Estado el uso de su nombre en correos electrónicos desde los cuales se han enviado amenazas a periodistas o emitido información falsa.

“Soy muy respetuoso de la libertad de expresión, pero lo que no se vale es que haya personas que utilicen esa libertad para convertirla en libertinaje. Eso no lo vamos a permitir. Hago un llamado muy respetuoso a los medios de comunicación para que esos correos, mi correo es conocido, ustedes lo saben. Cualquier correo distinto no es de un servidor. Lamentablemente hay personas que han vivido de la extorsión a través de este tipo de cosas. Nosotros no lo vamos a permitir” dijo.