Huasteca veracruzana, zona vulnerable al coronavirus: UNAM. En un estudio realizado por la UNAM, la institución destacó que 34 municipios de la Huasteca Veracruzana son los más vulnerables dentro de la pandemia de coronavirus, la más alta vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del país en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el acceso a servicios de salud es limitado, asi como en la Huasteca Veracruzana y Poblana y el sur de Durango, Sierra Tarahumara y en Yucatán.

El Índice de vulnerabilidad en México ante el Covid-19, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda a los gobiernos evitar los contagios.

El estudio indica que 7.5 por ciento de la población nacional sufre un grado crítico de vulnerabilidad, pues se concentra en municipios rurales con el porcentaje más alto de personas mayores de 60 años y una importante cantidad de población indígena, cuyos municipios cuentan con escasos servicios de salud y tienen tasas de marginación muy por arriba de la media nacional.

Hasta la tercera semana de abril de 2020, el número de contagios se focalizaba en municipios de marginación media, por tratarse de grandes centros urbanos que concentran una mayor disponibilidad de servicios de salud y mayor capacidad económica.

En el recorrido del mapa realizado por la UNAM, como municipios críticos están Álamo-Temapache, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Citlaltépetl, El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Naranjos Amatlán, Ozaluama, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tempoal, Tepetzintla,Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tuxpan, Zacualpan y Zontecomatlán.

En la mayoría de estos municipios no tienen contagios, pero en caso de tenerlos, no podrían afrontarlos, pues no cuentan con servicios de salud apropiados y se encuentran a horas de hospitales regionales. Incluso estarían más cerca de Hidalgo y San Luis Potosí, mismas comunidades pobres que no cuentan con servicios de salud.

Las investigadoras señalan que “la vulnerabilidad de los municipios donde aún no hay contagios es la más alta y crítica, lo que podría tener fuertes efectos negativos en las economías locales. Es en estos municipios en que se debe buscar mayor prevención de contagios, recomiendan los investigadores, ya que además de la precariedad económica, los servicios de salud están en gran medida ausentes”.

