Iglesia condena reforma electoral de Morena en Veracruz. Como “perversa” y “sospechosa” calificó el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes a la intención de los diputados del grupo legislativo del partido Movimiento de Regeneración Nacional por reformar la Constitución Política del Estado de Veracruz, según dijo, con intenciones electorales.

Con fecha 2 de mayo se publicó en la Gaceta del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a diferentes artículos de la Constitución Política del Estado de Veracruz la posibilidad de que se emita el voto electrónico, una consulta popular que impediría la revocación del mandato para servidores públicos de elección popular y la modificación en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y sus consejos distritales y municipales, además de garantizar los derechos por igual a hombres y mujeres, entre otros puntos.

“La gente está muy distraída, no había hablado del tema, le habían entretenido otras cosas y qué bueno que los están evidenciando porque estamos observando qué cosa es lo que les preocupa a los diputados, no les preocupa la gente, si no mantenerse en el poder” dijo este lunes en entrevista.

La modificación de los comités electorales municipales tendría la intención de “dinamitar la estructura electoral”, lo que restaría credibilidad a los procesos democráticos, agregó.

Sobre el voto electrónico, dijo que “genera sospecha porque en el fondo se puede prestar para fraudes electrónicos”. De igual forma se refirió a los temas relacionados a la “ideología de género”, como han dado por llamar sectores conservadores a temas como educación sexual y derechos reproductivos.

“En esta reforma meterían a rango constitucional en Veracruz, el matrimonio igualitario, el cambio de sexo por cirugía en el hospital, la modificación del sexo en los registros civiles; que las autoridades sanitarias incluso pudieran implementar el aborto y la adopción de niños por personas del mismo sexo”.

Por Héctor Juanz