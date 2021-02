INAI exige dar acceso abierto al caso de la periodista asesinada, Regina Martínez

Veracruz, Ver. – Habitantes de seis fraccionamientos del municipio de Veracruz iniciaron un proceso jurídico en contra del Infonavit como responsable directo del abandono en el que se encuentran estas unidades habitacionales.

Mayra García Cortés, representante de la asociación civil de Residentes Unidos de Colinas de Santa Fe, detalló que desde que adquirieron sus viviendas no cuenta con los servicios necesarios, problemática que se ha agudizado con el paso de los años.

«Infonavit responde que ellos solo nos dieron un crédito y hasta ahí, que no nos pueden apoyar porque ellos nada más nos dan un crédito y lo que decidimos comprar la vivienda fuimos nosotros… el municipio no hace nada, nos da la respuesta de que no pueden apoyarnos porque no estamos municipalizados y que en lo legal no pueden porque no fue en su administración».