Incrementan las atenciones de emergencia en la Cruz Roja de Veracruz

Veracruz, Ver.- El 2020 fue un año complicado para el sector turístico, principalmente para lo hoteles quienes reportaron baja ocupación durante los últimos nueve meses.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro, reconoció que debido a la contingencia sanitaria por covid-19 tres hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han tenido que cerrar sus puertas.

«El dato que tenemos nosotros es el cierre de tres hoteles no son indefinidos pero están cerrados. Pero la realidad es que han cerrado más hoteles pero no están dentro de nuestra zona o no están integrados a la asociación», detalló.

Foto: Fátima Vela / Noreste

Reconoció que el año pasado fue difícil para los agremiados ya que se registraron más pérdidas económicas que ganancias.

«Durante el 2020 nos fue de una manera negativa, los resultados económicos todos son pérdidas. La problemática más fuerte es que eso continúa, varios hoteles siguen registrando pérdidas ya que no han logrado ascender de su punto de equilibrio».

Para este primer mes del año el panorama no es muy alentador para el sector hotelero, sin embargo, confían que en cuanto se comience con la aplicación de vacuna contra el coronavirus las condiciones mejoren.

Foto: Fátima Vela / Noreste

Por Fátima Vela