¡Lamentable! Cosmetóloga se suicida en Coatzacoalcos

Veracruz, Ver. – Luego que se difundiera a través de redes sociales la capturas de tres tiburones, entre ellos un ejemplar de Tiburón Martillo, especie catalogada como en peligro de extinción, en playas de Antón Lizardo, municipio de Veracruz, la organización Earth Mission dedicada a la conservación y protección del medio ambiente, exigió a las autoridades que se regule y prohíba la caza de estos animales.

Su presidente, Sergio González Ramírez denunció que ante la falta de leyes que protejan a esta especie, poco a poco se han ido acabando con los grandes depredadores, de los cuales depende la salud de los arrecifes.

“Desafortunadamente a pesar de que existen vedas y regulaciones no son respetadas, la ley está hecha, los programas están hechos pero la autoridad no lo aplica no vigila la zona, lo que ocasiona que el ciudadano no respete la veda”, detalló.