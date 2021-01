Llegan al aeropuerto de Veracruz las primeras dosis de vacunas contra el covid-19

El Partido del Trabajo busca el ahorro del erario público para destinarlo a combatir la pobreza. Por lo tanto, se congratula con la postura de AMLO, quien pronto mandará una iniciativa de reforma con el propósito de incorporar al INAI a la SFP. Todos sabemos que la mayoría de los organismos autónomos que surgieron durante el neoliberalismo impuesto por la extrema derecha sólo han servido, para enriquecer a quienes los dirigen. Éstos, se asignan salarios insultantes; se enriquecen y viajan a costa del pueblo mexicano. La propuesta de AMLO es un “ya basta” de tantas mentiras, traiciones y robos. Sus funciones son propias de la secretaría a donde se incorporarán las tareas que realiza el INAI.

En el el ambito estatal, esperamos con ansias la llegada del primer paquete de vacunas que fortalecerá la defensa en contra de la pandemia. El PT se suma a la propuesta de que sea el personal del sector salud quienes las reciban primero. Toda vez, que a estos héroes se deben miles de vidas de nuestros ciudadanos; incluso, a costa de la vida misma de médicos, enfermeros, camilleros y demás personal del sector salud, eso todos los sabemos. Nuestra solidaridad. En hora buena la llegada de tan importante apoyo. La vacuna.

En el mismo contexto que el anterior, el PT declara su total desacuerdo con aquellas voces que proponen el regreso a clases en las condiciones actuales. De ninguna manera se debe permitir que los niños, niñas y jóvenes de Veracruz corran algún riesgo innecesarios. Cualquier medida sanitaria sólo previene relativamente la enfermedad del COVID-19 pero no la anula. Por lo tanto, resulta inaceptable tal propuesta; el PT le apuesta a la aplicación de la vacuna y a su positivo efecto, para con ello tener un seguro regreso a clases.

en otro tema. Es innegable que la economía de los veracruzanos se ve cada día más mermada. La cuesta de enero puede tener un nivel inflacionario fuera de control. Por tal razón, el PT exige que la PROFECO actúe con profesionalismo y en beneficio de las clases más desprotegidas; que deje la comodidad de los escritorios y se pongan a supervisar personalmente el respeto a los precios de los productos de la canasta básica. Además, vemos como aumenta el precio del gas y la electricidad, dando con ello, más golpes a los bolsillos, logrando así, pulverizar el aumento salarial.

En otro tema. El PT, por enésima ocasión, hace un enérgico llamado al alcalde de Xalapa, toda vez. Ti

Debe de apoyar al sector turístico y restaurantero de la Capital. El presupuesto aprobado es suficiente para asignar recursos a esta parte del sector servicios. No hacerlo es poner en peligro varios cientos de fuentes de trabajo. La condonación de impuestos y el pago de otros servicios podría aminorar el daño que sufren los empresarios restauranteros. El alcalde no los ve y no los escucha. Los tiene olvidados.



Por último. Continuando con los señalamientos del mal gobierno municipal, denunciamos que la CMAS de Xalapa incumple con la prestación de servicios conferida. Las quejas son cotidianas en contra del mal servicio de esta comisión. Quien preside su dirección es el alcalde; sin embargo, luce por su incapacidad para resolver los problemas que la ciudadanía le plantea. Eso sí, corta servicios, cobra recargos y actualizaciones y multas altas. El consumo del mes de diciembre se elevó – según sus medidores -, lo que le sirvió para recaudar mucho dinero. Por lo que debería aclarar donde se va dicho recurso.

Boletín