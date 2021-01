Localizan a pescador reportado como desaparecido en Tecolutla

Veracruz.- El registrarse como aspirante del PRD a la diputación por el distrito de Veracruz rural, Jazz Bustamante se convierte en la primera transgénero en contender por un cargo de elección popular en Veracruz.

Formar parte de la comunidad lésbico-gay, no jugará ni a favor ni en contra «creo que no es ni a favor ni en contra, el tener una orientación sexual no normativa no te resta en lo absoluto».

Este jueves, jazz Bustamante acudió a las oficinas de la dirigencia estatal del PRD para solicitar su registro como pre candidata a la diputación local al distrito de Veracruz rural.

«El distrito rural lo he caminado durante todo el día y si me llegan a dar la candidatura la vamos a ganar».

En ese sentido, adelantó que su agenda legislativa será el medio ambiente, seguridad y derechos humanos, que incluye la ley de convivencia.

«Pero más que ley de convivencia sería la reforma del artículo 74 del código civil nada más cambiar de hombre a mujer , pero la agenda es más allá «.

Con información de El del Sur, información de Veracruz