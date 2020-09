Los 3RG IMPERIO DE IMPUNIDAD ¡siguen saqueando Pánuco!. De acuerdo al reporte de aplicación de los recursos del FORTAMUN del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019, se reportó una inversión de $ 64, 927, 144.28 en un listado de 31 gastos aplicados a distintos programas en el cual citan rehabilitaciones de caminos en las zonas rurales del municipio. Estas obras que se mencionan a rehabilitar, declaran los habitantes de las localidades que desde hace ya varios años nunca han visto ningún tipo de maquinaria realizando mejoras a los caminos que se encuentran en un notable estado de destrozo intransitables para poder salir a la cabecera municipal, la única dependencia que los apoya es el gobierno federal a través de PEMEX y las empresas que le trabajan a la paraestatal.

Los 3RG IMPERIO DE IMPUNIDAD, no se llevaron a cabo las rehabilitaciones de caminos que según reportaron en el gasto.

Cabe destacar que, en el mismo reporte del gasto público destacan auditorías técnicas y financieras, seguramente no fueron a estas obras derivado que no existen y no se llevaron a cabo; y en las zonas donde se presume que se realizaron, comentan los ciudadanos que sólo raspearon y se fueron. Así el grado de cinismo del saqueo al municipio de Pánuco, y gran número de personas tienen conocimiento que las empresas auditadas son de Jefe mayor del clan GARCÍA GUZMÁN desde la épica de Javier Duarte con el tema de las empresas fantasmas y la simulación de los reintegros a la auditoría superior fue una farsa orquestada por el Contralor García Guzmán.

Los habitantes hacen un llamado al gobierno del estado para que solicite al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dé seguimiento a las diversas denuncias públicas provenientes de diferentes medios de comunicación y de los habitantes que reclaman justicia, ya que el contratista estrella de nombre Jairo Elías quien es desde hace 8 años su operador de las obras y mantiene una relación sentimental con la Síndica Municipal.

Los García Guzmán buscan a cualquier precio comprar IMPUNIDAD para seguir manteniendo el control político y económico en Pánuco; hay que recordar que en el 2015 compraron a la familia de la candidata a la alcaldía y en el 2018 compraron hasta los regidores de MORENA – PT, partidos políticos, actores políticos, candidatos y ahora buscan por medio de familiares quedarse con todos los cargos de elección municipal y distrital ahora a través de MORENA; hay que recordar que el pasado 29 de mayo del 2020 en la mañanera de Palacio Nacional el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador les dedicó 5 minutos para referirse a los grados de protección, corrupción, impunidad y delincuencia de esta familia.

Por

Redacción Noreste

