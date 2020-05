Madres de Poza Rica convocan a exigir búsqueda de hijos desaparecidos. El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera convoca a todas y a todos a sumarse a sus gritos, consignas y exigencias de justicia en la búsqueda de sus hijos e hijas víctimas de desaparición forzada.

Maricel Torres Melo dirige el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, de Poza Rica, Veracruz. Desde hace nueve años ella busca a su hijo. En su camino ha encontrado más de 30 cuerpos. Narra que su hijo de 17 pidió permiso al padre para ir con dos amigas y un amigo a la Feria Canaco en Poza Rica, Veracruz. Iván se fue de casa sin despedirse de ella. Esto fue en mayo de 2011; tras una llamada a la una de la madrigada, donde le avisó que estaba cenando tacos, no volvió a saber de él.

«Para mí no hay nada qué celebrar. Yo, desde que pasó lo de mi niño, yo no celebro. Yo tengo otro hijo y él… Él está conmigo, pero, él sabe… Él sabe muy bien que yo no celebro, porque para uno ya no es vida esto», expresó.

Pues mientras que por la contingencia muchas madres se quedarán sin celebrar, otras tantas se quedarán un día más sin saber del paradero de sus hijos e hijas desparecidas. Por lo que piden a la población que, además de felicitar este día a las mamás, se una a su día de lucha desde el hogar a través de ventanas y redes sociales.

El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera convoca a visibilizar que este 10 de mayo acompañamos desde nuestras casas a todas las madres de personas desaparecidas.

Puede imprimir o hacer un cartel y pegarlo en la casa, ventana, calle, puerta, etc.

O bien, puede prender una veladora esta noche y publicar la foto o video con el hashtag #MadresEnBúsqueda #CorazonesEnMarcha #HastaEncontrarlos.

