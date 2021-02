Militantes de MC respaldan a Tere Álvarez para ocupar la candidatura del partido

Medellín de Bravo, Ver.- “Fui amiga de Marco, me considero amiga de Marco pese a todo, porque los amigos por la política no se deben de perder, pero no me gusta la política de Marco”, declaró la señora Clotilde Martínez Valdez quien fue engañada y robada por el entonces priista.



Entre el 2010 y 2012, estando Marcos Isleño Andrade como presidente municipal, la señora Clotilde sufrió la pérdida de un familiar que laboraba en las maquilas de Ciudad Juárez, por lo que aprovechando la amistad con el edil tricolor, y aprovechando la cercanía que este tenía con Gobierno del Estado le solicitó ayudarla para trasladarlo a su casa, para que su familia lo velara en la colonia Cuenca 1 de la localidad de Paso del Toro.



Martínez Hernández relató que a pesar de lograr una respuesta afirmativa, la documentación necesaria para poder liberar el cuerpo la terminaron realizando ellos, su familia, y tras días de gestiones, finalmente llegó el cadáver de su primo a Veracruz, donde solo faltaba llevarlo del aeropuerto a la comunidad ya mencionada.



“Una funeraria particular me cobraba mil pesos, revisar el cadáver y ponérmelo aquí en Paso del Toro para la velación, él (Marcos Isleño) me cobró 5 mil pesos, y en el ORFIS puso que lo que ellos hicieron en el Ayuntamiento, que fue el traslado y todo eso, que les costó 42 mil pesos que pagó el Ayuntamiento. Todavía que…ahora sí, que le sacaron a las arcas del Ayuntamiento 42 mil pesos, todavía a mí me sacaron 5 mil pesos, cuando no, eso no costaba nada, porque ya era un convenio que tenían con esa funeraria, de que no les iba a cobrar lo que era el traslado. Porque ni siquiera pusieron caja, ni siquiera le hicieron nada al cuerpo, nada más lo revisaron”, acusó la mujer.



Al funeral acudió el propio presidente municipal, y ahí Clotilde lo abordó y le contó que había desembolsado dinero, incluso más de lo esperado, recibiendo la respuesta del edil priista rápidamente, “yo te voy a regresar ese dinero”.

“Yo le dije ‘ok, pero te vas a tomar una foto cuando me estés regresando el dinero’. Después me entero de que el servicio lo habían pagado en 42 mil pesos, cuando…ni que hubieran pagado el avión de Chihuahua para acá, ósea es un robo, ¿y como él ahora se quiere volver a sentar a gobernar Medellín?, habiendo tantas irregularidades”, remató Martínez Valdez.



Isleño Andrade en aquellos años intentó defenderse cuando lo fueron a encarar, acusando directamente a su Tesorero, pero nadie creyó su argumento.



“Si él fue presidente y él fue tesorero, él sabe que todo lo tiene que saber el presidente, lo que haga el tesorero. Entonces si él se llenó de gente tan nefasta, pues se va a volver a llenar de esa gente”.

