Morena busca Constitución a modo para beneficiar a candidatos. En tanto la mayoría de los veracruzanos se mantienen concentrados en la crisis de salud por Coronavirus, que día a día va a cobrando vidas, los diputados del Congreso de Veracruz por Morena buscan modificar la Constitución Política para así poder en un futuro (2024), apuntalar a su candidato natural para la gubernatura del 2024, quien no es veracruzano.

Durante la sesión de este sábado 2 de mayo, en la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año, el diputado local Amado Cruz Malpida planteó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado para reconocer la calidad de veracruzanos a las madres y los padres de hijos nacidos en territorio veracruzano.

Y es que actualmente, la máxima legislación local establece que serán veracruzanos los nacidos en el territorio del Estado y los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en territorio nacional o en el extranjero.

La relación de la propuesta de modificación a la Constitución y la candidatura, cobra validez, al considerar que los dos candidatos más fuertes por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hasta ahora, para suceder a Cuitláhuac García Jiménez, son Norma Rocío Nahle García originaria de Zacatecas y Ricardo Ahued Bardahuil originario de Hidalgo, siendo este último quien tiene más preferencias.

La Constitución Política del Estado de Veracruz en el Capítulo III del Poder Ejecutivo, detalla en el Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos

II. II. Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección

III. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la elección

IV. No ser servidor público del Estado o de la Federación en ejercicio de autoridad. Este requisito no se exigirá al Gobernador interino ni al sustituto

V. No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas; VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de su ministerio conforme a lo establecido por la Constitución Federal y la ley de la materia

Ambos aspirantes podrían cumplir todos los demás requisitos, sin embargo no son veracruzanos, por ello, con la modificación propuesta por Amado Cruz Malpica, cuya iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, se quitaría ese “pequeño impedimento” para que puedan ser candidatos por Morena en 2024.

Es así como se revela una jugada más dentro del Poder Legislativo, para modificar leyes y la propia Constitución de Veracruz para que en un futuro no haya inconvenientes, toda vez que, para los registros de las candidaturas para la gubernatura aún faltan 4 años, tiempo perfecto para que quede en el olvido el movimiento y se tome como ley.

En su exposición de motivos, el diputado por Morena, representante del distrito de Coatzacoalcos, Cruz Malpica señala que “valdría mucho hacer este reconocimiento a quienes decidieron hacer su vida en Veracruz, conformar una familia, cumplir con las obligaciones que todo ciudadano o ciudadana tiene y, en la mayoría de las veces, contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de nuestra Entidad. Sus hijos ya son veracruzanos y ellos podrán merecer la misma designación”.

El morenista señaló que es necesario reformar la Constitución local para proteger los derechos de los progenitores de personas nacidas en el Estado.

“De igual manera podemos definir como veracruzanos a los ciudadanos nacidos en México, residentes en el Estado, que son padres de hijos veracruzanos”, explicó.

Asimismo, Amado Cruz consideró que la población de la entidad cada día se conforma por una pluralidad de personas que aportan al crecimiento económico, social y en la vida pública de Veracruz; de igual forma, apuntó que cada vez son más las voces que participan en las decisiones políticas, tanto de manera formal desde un cargo de elección popular o como ciudadanos preocupados por el acontecer local. Morena busca modificar Constitución.

Por Valeria Marcial