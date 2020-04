Mujeres Emprendedoras atienden violencia intrafamiliar por confinamiento. En Tihuatlán, la cuarentena por covid-19 de ha desfavorecido a la vida familiar, en especiale n relación con las mujeres en el municipio, no solo en el aspecto de la salud, sino por el aumento de casos en violencia familiar, depresión y ansiedad, entre otros factores.

Según el grupo Mujeres Emprendedoras, en este periodo de aislamiento, incrementa la solicitud de orientación sobre este tipo de casos por parte de mujeres que viven violencia, donde la respuesta no solo es la realización de un taller en línea gratuito este fin de semana, sino el apoyo emocional, en el sentido de demostrarles que no están solas.

Karla Reséndiz, miembro de este grupo, reconoció que el encierro expone a las mujeres y su grupo familiar al aumento de riesgo de sufrir violencia de género y es lo que ya viene ocurriendo en algunos casos, donde mediante la plática de autoestima se dará atención a quienes forman parte del grupo.

“Es importante que todos nos sintamos responsables de frenar este flagelo y generemos acciones para prevenirlo y erradicarlo, principalmente en estos días donde continua el aislamiento social”, precisó.

Finalmente comentó que a través de la plática en línea con quienes ya sufren este problema, no sólo como pareja de una hombre agresor, sino también con los hijos e hijas, no habrá duda que se aplicaran temas orientativos y con índice de una solución inmediata con el fin de que no siga aumentando la gravedad de esta situación.

Por Jesús Alan Mendoza