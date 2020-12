No se cumplieron las expectativas: Canaco

Veracruz, Ver.- Pese a la situación económica que dejó la contingencia sanitaria por Covid-19, ningún agremiado a la Asociación de Restauranteros del municipio de Boca del Río ha cerrado sus puertas.

Lorenzo Montalvo, presidente de la agrupación, detalló que aunque el sector cierra el año con bajas ventas no se registraron despidos de personal de plantilla.

«Afortunadamente al momento en nuestra zona no hay baja de restaurantes. No han cerrado, se mantuvieron sin correr personal que eso también en importante, sobre todo porque sabemos que mucha gente depende de nosotros económicamente», mencionó.

El 2020 ha sido de los años más complicados para el sector de venta de comida, y preven que el inicio del siguiente lo sea de la misma manera por todos los gastos que representa.

«Cerramos el año muy preocupados no por las bajas o despidos simplemente no hay economía. Muy preocupados porque hay que hacer muchos pagos, tenemos la luz, el agua, los impuestos que no debemos dejar de pagar», puntualizó el empresario restaurantero.

Actualmente a la Asociacion de Restuarantero de Boca del Río está conformada por 28 socios.

