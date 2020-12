No se instalarán filtros de alcoholímetro durante los festejos de año nuevo

Poza Rica, Veracruz.-

1.-Don Marcos López Mora podría darnos su comentario sobre la coalición del PRI, PAN, PRD….

-La considero un acuerdo del pueblo, que se pudo lograr con la paciencia y decisión política de las fuerzas que aquí mencionamos del PRD del PAN y de mi partido el PRI.



Cómo usted recordara, el pueblo hizo gobernantes a personas como Don Fernando Gutiérrez Barrios por el PRI, y por el PAN también las mujeres y hombres pidieron un cambio y llegaron a la presidencia de la República incluso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador gobernó la ciudad de México vía el PRD….Y otros ejemplos.



2.-Considera que es un principio de equilibrio al excesivo presidencialismo que se ha visto en estos últimos 2 años en México…

-El país debe estar equilibrado no se puede depositar en una sola persona todo el poder, sería una dictadura, es sano que se respeten los principios donde el congreso debata y apruebe lo mejor para el pueblo y no hagan una votación por línea directa de la presidencia o por una consigna.

No solo iniciativas que vengan del presidente de la república algunas ya hemos visto no muy sanas para los ciudadanos…



3.-Es posible que es este tipo de coaliciones puedan lograrse en Veracruz v concretamente en Poza Rica…

-Creo en la madurez de los líderes estatales de los partidos PRD , PAN y el nuestro qué es el PRI, sabemos que hay un diálogo constante entre ellos y que buscarán lo que más convenga a Veracruz donde seguramente habrá un equilibrio para que sean los mejores hombres de estos institutos políticos los que defiendan en el congreso local incluso a las presidencias municipales y se logren planillas equilibradas completamente desde un origen, desde la formación de los mismos donde haya mujeres hombres y jóvenes que verdaderamente defiendan el interés de su estado en la legislatura Veracruzana y en los municipios.



4.-El PRI solo, tendría futuro en la vida política de Veracruz y específicamente en Poza Rica?..

-El PRI ha llevado a grandes hombres al gobierno que hoy por hoy nadie les puede reclamar nada cuando fueron alcaldes o diputados que no caminan con guardaespaldas y que andan con la cabeza en alto porque le cumplieron a la gente.



Hoy nuestro partido tiene militantes y simpatizantes muy valiosos, mujeres, jóvenes y experiencia que combinados dan una gran fuerza al priismo que hoy está vigente y firme.



5.-Don Marcos López Mora podría participar en las elecciones del 2021…

-Todo ciudadano tiene ese derecho a votar y ser votado, por tanto yo creo que es legítimo pensar en participar desde cualquier trinchera donde mi partido y la gente quiera que participemos.

Desde ser un funcionario de casilla, hasta aparecer en la boleta.

Todo tiene su tiempo y definición, respetemos la legalidad electoral y con gusto comentemos con más detalle. Finalizó

Redacción Noreste.

