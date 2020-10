Aplicarán sanciones contra taxistas que incumplan el reglamento, La Delegación de Transporte Público está aplicando un operativo dirigido a los taxistas, quienes no podrán hacer sitio en lugares no asignados, ni circular con falta de documentación, quien incumpla serán sancionados conforme al reglamento, en esta ciudad no se han autorizado nuevas bases taxis.

Al respecto, el delegado de esa dependencia, Luis Alberto Pérez Corona, dijo que tiene instrucciones precisas del Director General en el estado, Ángel Alarcón, para intervenir a consecionarios que incumplan con el empadronamiento y revista vehicular, “sin papeles no se puede circular, eso lo marca el reglamento y ya todos tuvieron oportunidad y plazo para regularizar sus unidades”, expresó.

Puntualizó que a través de reuniones informativas se les hizo saber todas estas acciones que van a emprender, las infracciones se extenderán también a quienes hagan sitio en lugares prohibidos, manejen con aliento alcohólico o sin las medidas sanitarias vigentes por la pandemia.

Cabe mencionar que los trámites que se realizan en las oficinas de TP son: revista vehicular, altas y bajas administrativas de vehículos por cambio o transferencia, empadronamiento y registro de conductores.

En cuanto a la solicitud de licencia tipo “A”, exclusiva para los conductores del servicio público, nuevamente van a ponerse en marcha cursos para las nuevas y canje por vencimiento, los interesados deben de registrarse enviando sus requisitos al correo [email protected] o [email protected], el costo de cada movimiento se paga en la oficina de Hacienda del Estado.

Por último del delegado de TP dijo que estos trabajos se han puesto en marcha siguiendo las indicaciones del director general de Transporte Público Ángel Alarcón, dando las herramientas para necesarias para que se cumplan por parte de los ruleteros y en caso de incumplimiento aplicar el reglamento.

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz