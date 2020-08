Denuncian corrupción por parte de los elemento de Transporte Público, taxista papanteco denuncia presuntos actos de corrupción y abusos, relatando que le pidieron cinco mil pesos, de lo contrario enviarían la unidad al corralón y a él lo llevarían a los separos sin ningún motivo, esta no es la primera vez que personal de esta dependencia es señalado de estos supuestos abusos en contra de los transportistas.

El ruletero en cuestión manejaba la unidad con número económico 147, circulaba cerca del CONALEP, en eso dos elementos de Transporte Público abordo de la patrulla marcada con el número SP-TP-28, hicieron que se detuviera, le solicitaron los documentos y antes que pudiera entregárselos, se subieron al taxi, bajando al pasajero y le ordenaron que se dirigiera a la Delegación de Transporte Público.

Una vez que llegaron a la Delegación de Transporte Público, supuestamente le exigieron la cantidad de cinco mil pesos, de lo contrario lo amenazaron con mandar la unidad al corralón y a él a los separos, el ruletero informó al concesionario del taxi Luis Miguel Castro Pérez y este decidió levantar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, quedando registrada con el número Uipu/DVII/F3/904/2020 por extorsión y lo que resulte, en contra de esos dos pésimos elementos de Transporte Público, que se dedican a amenazar y cometer abusos en contra del gremio de taxistas, manchando la labor que viene realizando el delegado de Transporte Público Luis Alberto Pérez Corona.

El concesionario Castro Pérez mencionó que como el chofer del taxi se negó a entregar los cinco mil pesos, le quitaron las llaves de la unidad y no conformes con esto, “uno de los agentes a través de un tercero me ofreció dinero para tratar de convencerme de retirar la denuncia, cosa que no acepté, porque no voy aceptar ser parte de esta corrupción que tanto ha lastimado a nuestro pueblo, además de que el delito se persigue de oficio”, agregó.

Por último el concesionario Castro Pérez invitó a los taxistas a denunciar estos abusos que cometen estos malos elementos de Transporte Público, que se les hace fácil quitarles el poco dinero a los ruleteros sobre todo en estos tiempos de contingencia sanitaria.

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz