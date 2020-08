Docentes y alumnos regresan a clases de manera virtual. Grandes retos enfrentarán en este nuevo ciclo escolar virtual

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz

Profesores y alumnos de los diferentes niveles educativos están listos para iniciar el nuevo ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual, por lo que se podrán en marcha diversas estrategias para hacer llegar las diversas asignaturas a los estudiantes de la zona urbana y rural, esperando alcanzar las metas trazadas en esta nueva modalidad de aprendizaje que se puso en marcha, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Los maestros de nivel primaria utilizaran los cuadernillos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública, Regreso a Clases, además de las clases por televisión, durante tres semanas de contenidos del ciclo escolar anterior como repaso.

Cabe mencionar que una vez que se retomaron las clases de manera virtual, los maestros van a emplear acciones para hacer llegar los libros de texto gratuitos que envía la Secretaría de Educación de Veracruz, los padres de familias los deben recibir antes del 14 de septiembre, ya a partir de esta fecha se empezarán a transmitir los contenidos de este ciclo escolar.

Este regreso a clases virtual representa un gran reto para los docentes, debido a que tienen que emplear nuevos mecanismos de aprendizaje, para los maestros de la zona urbana será más fácil, pues sus alumnos tienen internet, una computadora o laptop, un teléfono inteligente y la ayuda de sus padres, por lo que podrán hacer frente a este nuevo ciclo escolar.

En cambio representa un reto mayor para los docentes con familias que viven en zonas rurales donde no hay señal de internet ni de telefonía, además de que los alumnos no cuentan con el apoyo de sus padres porque trabajan, o su nivel de estudios no les permite apoyarles adecuadamente, pero se estará trabajando con la mejor actitud para seguir con la enseñanza a los niños y jóvenes estudiantes.

