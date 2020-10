Elementos policíacos estatales persiguen e intentan detener al alcalde de Espinal

Elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública de la IV región, persiguieron al alcalde de Espinal León Humberto Pérez Candanedo y a su familia, cuando regresaban al municipio de Espinal, los policías con lujo de violencia y abusando de su poder intentaron llevárselos detenidos, apuntandolos con armas largas, las víctimas temen represalias y sobre todo por su integridad física.

Los hechos fueron cuando el alcalde de Espinal Pérez Candanedo, circulaba en el municipio de Papantla y pasaba por la calle donde se ubican las oficinas de la SSP, en ese momento venía saliendo una patrulla, y comenzaron a perseguirlo sin ningún motivo, el munícipe León Humberto a bordo de su camioneta ford, de la línea límited, de color negro, aceleró, bajando todo el bulevar Tajín, hasta llegar a la comunidad de El Chote.

Los elementos policíacos los apuntaban y con sus armas lo obligaban a detenerse, pero el munícipe Pérez Candanedo quien iba acompañado de su esposa Verónica Mendoza Hernández y su hijo, ante el temor que les ocurriera algo, llegaron hasta la comunidad El Chote

Estando ya en un área visible, el presidente municipal de Espinal, se detuvo y en ese momento los policías estatales le dieron alcance y con lujo de violencia trataron de bajarlos y llevárselos detenidos y esposados, supuestamente porque no portaba la placa trasera y circulaba a exceso de velocidad.

A la esposa del alcalde espinalteco, la señora Verónica Mendoza Hernández la querían detener y llevársela esposada con el pretexto de que venía grabando a los policías estatales, por lo que tras varios minutos y al verse expuestos por la gente que llegó a apoyar a las víctimas, la liberaron.

Hasta dicho lugar hicieron su arribo los elementos de la Delegación de Tránsito del Estado, quienes al tomar conocimiento del hecho, aplicaron la sanción correspondiente por no portar la placa trasera visible en la camioneta, los policías estatales no tuvieron de otra más que retirarse del lugar.

En entrevista con el alcalde de Espinal, León Humberto Pérez Candanedo expresó temer por su vida y la de su familia, apenas hace unos días, estuvo en las oficinas de la SSP de la cuarta región, porque lo estaban acusando de haberse robado unas vacas, las cuales acreditó que eran de su propiedad, “hoy nos pasa esto, los policías estatales me están persiguiendo, utilizando cualquier pretexto para detenerme, vengo con mi esposa y mi hijo, y no le hacemos mal a nadie”, agregó Pérez Candanedo.

“El delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de la Cuarta Región Arturo Santiago Zavaleta,” el lagarto “, junto con sus elementos me están hostigando y persiguiendo, no se con que fin, me queda claro que algo tienen en contra mía, desde hace dos meses comenzaron a hostigarnos y no vamos a permitir” apuntó el Chulo.



Indicando “hace un tiempo el delegado Arturo Santiago “el lagarto”, acudió a Espinal a buscarme y me exigió que lo metiera en la nomina del Ayuntamiento, pero yo me negué, supongo que de ahí viene su molestia y el hostigamiento hacia mi y mi familia, yo no traigo seguridad, y me se defender y por tal motivo voy a proceder ante las instancias correspondientes”.

Indicando que hace un llamado al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez para que tome cartas en el asunto, pues no puede permitir que sus subordinados cometan estos abusos en contra de la sociedad civil, que se dediquen a perseguir a los delincuentes y brinden seguridad a las familias, y no que abusen de su poder, como lo han venido haciendo en todo este tiempo.

Cabe mencionar que el presidente municipal León Humberto Pérez Candanedo acompañado de su esposa y su hijo, acudieron a la Unidad de Procuración de Justicia a interponer su denuncia ante estos malos elementos policíacos de la SSP de la cuarta región.