Extracción de grava perjudica a habitantes de Papantla. La extracción de este material ha generado repudio por parte de los habitante de Pajasco Limonar, ya que muchos dependen de éste…

Pobladores de la comunidad de Pajasco Limonar se manifestaron en las orillas del río Remolino, para exigir que un particular deje de extraer material pétreo, debido a que los están perjudicando y los van a dejar sin agua, afectando a los más de 400 pobladores que habitan en dicha comunidad.

La subagente municipal de Pajasco Limonar Rosario Martínez Severo mencionó que las autoridades municipales les construyeron un pozo de captación y con la extracción de la grava, el nivel del río baja y ya no cuentan con este vital líquido en sus hogares, sobre todo en esta temporada de intenso calor.

Explicó que el saqueo empezó en los primeros días de abril, el particular Alfredo Bustos es el que está saqueado la grava, el dueño del terreno es Noe Rivera y ofreció todas las facilidades para que la maquinaria pase por su terreno y pues a extraer todo el material pétreo, señalando que según cuentan con todos los permisos de CONAGUA, para realizar estas excavaciones.

“La maquinaria pesada y camiones llegaron y están saqueando toda la grava, para uso particular, no deja ningún beneficio a los pobladores de esta comunidad, la comunidad tiene más de 60 años y siempre hemos batallando con el agua y esta vez cunas razón, pues al extraer los bancos de grava, el río baja su nivel y nosotros nos quedamos sin este servicio tan elemental” agregó la subagente municipal de Pajasco Limonar.

Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades de CONAGUA para que resuelvan esta situación, de no ser así, van a tomar la carretera estatal como medida de presión para que dejen de extraer la grava del río Remolino, ya que temen que se queden sin agua en sus hogares,

“Paso de Valencia, Guadalupe Victoria y otras comunidades más tienen agua potable y Pajasco Limonar no tiene agua, no es justo que por el beneficio de un particular nos perjudique a nosotros que necesitemos el agua en nuestros hogares”