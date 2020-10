Integrantes de Sembrando Vida causan temor entre los beneficiarios de Plan de Palmar, ya que han estado realizando cobros ilegales por no acudir a las faenas comunitarias que ya están programadas, alrededor de cinco integrantes de dicho programa han sido señalados por ser gente abusiva y que se aprovechan del cargo que tienen para intimidar a las personas.

Sobre esta situación el señor José Concepción L. J. comentó que desde que comenzó el programa ha participado en las faenas comunitarias y procura no faltar a las tareas que tiene asignadas, pero hace unos días, uno de los encargados del vivero, lo llamó para comunicarle que debía 700 pesos de multa por no cumplir con sus responsabilidades, situación que le causó extrañeza, pues nunca ha faltado.

Mencionó que si uno de los 26 miembros falla a una faena se le cobran entre 50 y cien pesos, y el presidente del comité, Antonio Santiago Pérez, el secretario Adrián, de los mismos apellidos, así como el tesorero Roberto Lorenzo García, han impuesto una serie de sanciones que a todas luces son ilegales, como es este cobro que pretenden hacerle de 700 pesos.

El afectado señaló que ese tipo de arbitrariedades ya las denunció ante los encargados del programa federal, un ingeniero llamado Humberto, y la licenciada Liliana, les solicitó que lo cambien de grupo para evitarse conflictos, pero hasta el momento nada se ha hecho al respecto.

Indicando que el presidente, secretario y tesorero del. Comité en Plan de Palmar, permiten a sus allegados a que acudan en estado de ebriedad a realizar sus faenas y a ellos no les hacen nada y no les aplican multas, si alguien protesta casi lo golpean y lo amenazan con sacarlo del programa.

José Concepción apuntó que ha solicitado que lo cambien de grupo, porque ha detectado casos de corrupción y están pasando a traer a todos los integrantes de este programa, “mediante engaños les sacaron las firmas a los demás beneficiarios para sacarme del programa, porque los integrantes del Comité no me quieren, por eso acudí a denunciar y no siento temor ante las amenazas de los encargados del vivero” agregó.

Cabe mencionar que de todo eso ya tienen conocimiento los encargados en esta zona de Sembrando Vida y dijeron que realizaran una asamblea para evitar toda ilegalidad, pero hasta el momento no se ha procedido.

Por Delhy Galicia

