José Cárdenas vinculado a proceso por crimen de Ferral. Al concluir la audiencia celebrada la mañana de este viernes 1 de mayo, el reportero José Cárdenas fue vinculado a proceso por el juez de control encargado del caso del asesinato de la periodista María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa.

Cabe recordar que luego de haber sido detenido un día antescuando viajaba en un automóvil acompañado de uno de sus hijos y de que el juez declarará legal su aprehensión, el comunicador fue ingresado el pasado 26 de abril al penal de Papantla y emplazado a una audiencia para este viernes a las 10 de la mañana.

También te puede interesar ver: Pepe Cárdenas, ¿periodista que asesina a periodista?

Pese al hermetismo por parte de las autoridades judiciales, trascendió que al existir suficientes elementos que lo relacionan con el crimen y con base en unas llamadas telefónicas, además de algunas publicaciones, al reportero se le vinculó a proceso.

De acuerdo a lo trascendido y por comentarios del hijo del reportero, el día 25 por la mañana, en el fraccionamiento La Ceiba de Poza Rica, un grupo de la policía ministerial les marcó el alto y so pretexto de una “revisión de rutina” le pidieron a José Cárdenas bajar de su automóvil y fue así como cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Versiones periodísticas señalan que, el mismo día en que María Elena Ferral fue asesinada, el hoy imputado y Ferral se reunieron con el titular de notaría 6 de Papantla, Donaciano Cobos.

Además ya se anticipaba que la Fiscalía General del Estado contaba con pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso de Cárdenas.

Se dice incluso que la propia Ferrarl en vida habría señalado a Cárdenas de “ponerla” con personas que le harían daño.

Y aunado a lo anterior, posterior a la muerte de María Elena Ferral, José Cárdenas escribió lo siguiente en su Facebook :

“Nunca me imaginé que sería la última vez, venías de gala para tu gran partida, hasta pronto Elenita”. “Definitivamente te vamos a extrañar, hoy martes caminamos, sudamos y nos asoleamos por ti, o al menos yo lo hice, dejando a un lado cualquier grupo u organización, luchando para que este crimen no quede impune y las autoridades den con los responsables materiales e intelectuales, que no seas una estadística más”.