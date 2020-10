Mas obra pública para Tecolutla, Localidad de Hueytepec contara con más calles pavimentadas

Please select a featured image for your post

*Localidad de Riachuelos tendrá un andador turístico – En este Municipio Turístico continua la obra pública, el cual en la Localidad de Hueytepec, sus habitantes contaran con más obras de cálida, ahora la calle "Revolución", una de las más importantes para sus habitantes, contara con pavimento de concreto hidráulico, implementado por el Gobierno Municipal que preside Juan Ángel Espejo Maldonado. Los ahora beneficiados expresan que el Alcalde Juan Espejo está cumpliendo su palabra, al mejorar las calles de la Localidad, así como los espacios públicos y las mejoras en el sistema del drenaje, resaltando la construcción de pavimento en concreto hidráulico de la carretera federal 180 a la comunidad (primera etapa), siendo recursos del Gobierno Municipal y resultados de gestiones. De igual forma en la Localidad de "Riachuelos" por primera vez en la historia contaran con un andador, el cual turistas como lugareños podrán transitar con seguridad, siendo escuchadas sus peticiones en la actual administración Municipal. Cabe mencionar que la ciudadanía se siente respaldada por el Alcalde Juan Ángel Espejo Maldonado por estar siempre en contacto con la ciudadanía, escuchando y atendiendo sus necesidades.