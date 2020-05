Nos aproximamos al pico de contagios por Covid-19, debemos reforzar medidas

Juan Ángel Espejo Maldonado destacó que el apoyo de la población es indispensable para mantener a Tecolutla a salvo del virus

Las próximas semanas son de vital importancia para evitar que el Coronavirus, Covid-19 llegue a nuestro municipio, pues Veracruz está próximo al pico de contagios, lo cual puede apreciarse con el reporte de cada vez más casos en el estado, por ello, es de suma importancia que reforcemos las medidas preventivas para mantener a Tecolutla a salvo, aseveró el presidente municipal, Juan Ángel Espejo Maldonado.

Advirtió que sin el apoyo de la ciudadanía, será imposible mantener el territorio tecoluteño libre de contagios como hasta ahora, por lo que pidió una vez más a la población, sumarse a las medidas preventivas y no recibir a personas de otros lugares, “no ir a los municipios que tienen gran cantidad de contagios, no tratar de meter gente burlando el módulo, por eso nuevamente les invitamos a quedarse en casa y a familiares, amigos y visitantes, no venir durante esta contingencia, solo así podremos mantenernos con ceros casos”, dijo.

Recordó que desde la aparición del Covid-19 en nuestro país, Tecolutla tomó las medidas pertinentes para salvaguardar a su población, las que, con ayuda de todos, se han mantenido y con ello, no se ha permitido que el virus llegue al municipio, así que pidió a los tecoluteños mantener el ritmo y seguir con determinación las recomendaciones, “por favor, no permitamos que por unos cuantos que se resisten, nos expongamos todos”, enfatizó.