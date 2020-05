Papantecos desafían medidas preventivas por Covid-19.

Algunos ciudadanos desafían a las autoridades de salud ante llamados emergentes de prevención.

Las principales calles de la zona centro están cerradas a partir de hoy viernes hasta el domingo diez de mayo, esto como parte de las medidas preventivas contra el Covid-19, son acciones que puso en marcha el gobierno municipal, para evitar que se disparen los casos de este virus.

Sin embargo a pesar que el gobierno municipal puso en marcha estas medidas restrictivas, a la gente poco le importan estas acciones de salud, ya que andan como si nada por la calles y no creen que se puedan contagiar por Covid-19.

Papantecos desafían medidas preventivas

Las calles del centro lucen llenas de transeúntes, los establecimientos comerciales están repletos de personas que no respetan la sana distancia, algunos no traen cubrebocas, no temen ser contagiados, por lo que andan muy quitados de la pena.

El exhorto de las autoridades de Salud a nivel estatal es mantenerse en casa en los días picos de este virus, pero al menos aquí en este municipio, los papantecos se muestran poco temerosos y desafían a toda autoridad de salud, ante la pandemia que se está viviendo en todo el país.

Papantecos desafían medidas preventivas por Covid-19.

Cabe mencionar que este llamado de alerta se hizo por que en Papantla se tienen 9 casos confirmados por Coronavirus y 12 sospechosos, lo que enciende las alarmas de las autoridades de salud.

Negocios no esenciales continúan abiertos, las cintas amarillas fueron saltadas por los papantecos que se empeñan en mantenerse en las calles, sin las medidas de protección.

Las calles que se mantienen cerradas a todo vehículo son: 5 de Mayo con Artes, Aquiles Serdán con Azueta, Aquiles Serdán con Benito Juárez, José de J. Núñez y Domínguez con Obispo de las Casas, 16 de Septiembre con Obispo de las Casas, en horario de 7:00 a 18:00 horas.

También te puede interesar: Refuerzan medidas por Covid-19 en Papantla

Con información de Delhy Galicia.