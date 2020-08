PAPANTLA: TOTOMOXTLE EN PLENO VUELO: MARIANO ROMERO

El alcalde Mariano Romero González, dio a conocer que el domo de usos múltiples que se realiza en la localidad de Totomoxtle se encuentra con un avance del 95%, obra de gran impacto que vendrá a beneficiar a los habitantes de este lugar así como a las instituciones educativas, quienes podrán realizar sus asambleas o programas sociales refugiándose de las inclemencias del tiempo.

En ese sentido los habitantes de este lugar, han externado su agradecimiento al Gobierno Municipal por dar cumplimiento al compromiso pactado con esta comunidad, recordando que meses atrás el alcalde Mariano Romero estuvo presente en una reunión donde le solicitaron esta obra y hoy ven cumplido su sueño tras varias administraciones que pasaron y no hicieron caso a sus demandas.

Por su parte el alcalde Mariano Romero González, señaló que esta obra es el cumplimiento a las gestiones realizadas por parte de las autoridades comunitarias, señalando que se dará continuidad a los trabajos que se realizan en el municipio papanteco, ya que el principal compromiso del Gobierno Municipal es impulsar acciones que permitan el desarrollo del municipio papanteco.

“Este día me complace anunciar que el domo comunitario que se realiza en Totomoxtle se encuentra casi concluido, es un esfuerzo que realizamos gustosamente como administración, ya que es un beneficio para los ciudadanos de esta localidad, quienes en poco tiempo podrán realizar sus diversas actividades sin exponerse a las inclemencias meteorológicas”.

“Con estas acciones damos cumplimiento a nuestros compromisos pactados, sabemos que han pasado años para que pudieran ver hecho su sueño realizado y nos enorgullece ser parte de esta labor de crecimiento, ahora los habitantes de Totomoxtle ya no estarán en pleno sol, ahora estarán en Pleno Vuelo” finalizó el alcalde Mariano Romero González