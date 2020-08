Protección civil retoma actividades luego de cuarentena

Protección civil retoma actividades después de que se les puso en cuarentena por contingencia de Covid- 19 ya que algunos presentaban síntomas.

Delhy Galicia

Elementos de Protección Civil regresan a trabajar de manera normal luego ser puestos en cuarentena porque algunos de ellos presentaron síntomas de Covid-19.

Así mismo se aprovechó este tiempo para remodelar la base de esta dependencia, a partir de ahora ya están atendiendo el llamado de los papantecos. En caso que se presente alguna emergencia.

El secretario del Ayuntamiento Octavio Tremari Gaya mencionó para la remodelación de la base se invirtió alrededor de un millón de pesos.

Se están mejorando las instalaciones para que los elementos de esta área tengan un lugar digno, los trabajos están a punto de concluir y quedarán en óptimas condiciones.

El Secretario agregó que durante estos días de contingencia sanitaria personal que labora en diversas áreas como Protección Civil, Policía Municipal, Limpia Pública, Parques y Jardines.

Han estado trabajando de manera constante, atendiendo el llamado de los papantecos, exponiendose a ser contagiados por este temible virus. que ya ha cobrado la vida de muchas personas aquí en el municipio.

Así mismo señaló que a todos el personal que labora en el Ayuntamiento se les ha dotado del equipo suficiente para realizar sus actividades laborales. El equipo va desde guantes, caretas, cubrebocas y gel antibacterial.

Además de que se les exhorta a que lo utilicen en todo momento para no exponerse. Lamentablemente se ha detectado que algunos empleados no siguen estas medidas y no lo portan.

Si continúan de esta manera se exponen a ser contagiados a pesar de las normal se seguridad que se implementan en la empresa.