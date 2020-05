Refuerzan acciones de fumigación contra el dengue. Personal de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres a través del área de Vectores, se encuentra fumigando diversos sectores en esta cabecera municipal para evitar que aumenten los casos de dengue, zika o chikungunya, la idea es fumigar diversos puntos de la ciudad, por lo que estos trabajos van a continuar de manera permanente.

Personal de Vectores comenzó a fumigar con bombas aspersoras las viviendas y locales comerciales de las calles Aquiles Serdán, Libertad y Cinco de Mayo, para eliminar los criaderos donde se reproduce el mosco, los vecinos de este sector se mostraron accesibles y dejaron pasar a los trabajadores del sector salud.

La población está temerosa ante el incremento de casos de dengue, zika o chikungunya, por lo que en muchos sectores han solicitado esta fumigación masiva, los vecinos están

dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para evitar que se siga propagando el dengue, zika o chikungunya.

Así mismo se exhortó a la población a mantener el patio limpio en sus hogares para evitar la acumulación de objetos donde se acumule agua estancada, debido a que ahí se reproduce el mosco que transmite el dengue.

Cabe mencionar que no se debe de descuidar las medidas de prevención contra el dengue, no todo es Covid-19, por lo que se va a estar fumigando la zona centro de Papantla y las colonias, por lo que se pide la cooperación de las amas de casa y dejen pasar a los encargados de estos trabajos, el líquido que utilizan no afecta, la fumigación es rápida y efectiva.

Por Delhy Galicia