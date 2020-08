Sigue la búsqueda de personas desaparecidas. Integrantes del Colectivo María Herrera seguirán hasta el final en búsqueda de su familiar desaperecido

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz

Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda de Personas Desaparecidas María Herrera acudieron a la ciudad de Papantla para conmemorar el Día Internacional del Desaparecido, para seguir alzando la voz y seguir exigiendo la búsqueda y aparición de sus familiares desaparecidos, donde se encuentren, Ios seguirán buscando, no descansaran hasta que se los devuelvan.

Fue en la explanada del Ayuntamiento, donde las integrantes del colectivo María Herrera, colocaron lonas, mantas, cartulinas y fotos de sus familiares desaparecidos, alzando la voz en conjunto de poder encontrar a su familiar, señalando que sus hijos, hijas, hermanos, hermanas y familiares desaparecidos no estuvieron en el lugar equivocado.

El grupo de mujeres hizo un llamado a las familias de Ias personas desaparecidas a no rendirse, a no claudicar, a no venderse, a que se unan al colectivo, a abrazarnos en nuestro dolor, a caminar de la mano, estamos convencidas que solo nuestra lucha devolverá a nuestros desaparecidos.

Sigue la búsqueda de personas desaparecidas.

Denunciaron que aunque cambio el titular de la Fiscalia General del Estado, Ias investigaciones de la desaparición de sus familiares no avanzan ni en lo más mínimo, en las carpetas no hay planes de investigación para la búsqueda de sus desaparecidos.

El grupo de mujeres exigen a las autoridades del Estado de Veracruz, en especial a la Dirección General de Servicios Periciales la entrega inmediata de los restos de los compañeros que desde febrero de 2017 fueron encontrados en el predio la Gallera de Tihuatlán, Veracruz, “llevamos dos años esperando que la Fiscalía General del Estado y la Direccion de Servicios Periciales culminen el proceso de identificación genética de nuestros familiares que ya han sido reconocidos”

Así mismo piden den identidad a los alrededor de 1200 restos óseos encontrados en el lugar de exterminio de La Gallera, que hasta hoy sigue arrojando restos que exigen regresar a casa.