Transportistas bloquean carretera que va a Progreso de Zaragoza

Delhy Galicia

Progreso de Zaragoza, Veracruz

Transportistas bloquean carretera que va a Progreso de Zaragoza. Transportistas del servicio mixto rural que corren para la comunidad de Coahuitlán bloquearon el camino que lleva de Progreso de Zaragoza a Coyutla, esto debido a que ya se cansaron de esperar a que el alcalde Isaac García Álvarez inicie la rehabilitación del acceso principal a dicha comunidad, que actualmente se encuentra en pésimas condiciones.

Los quejosos bloquearon el camino a la altura de la desviación de Macedonio Alonso exigiendo la presencia del munícipe García Álvarez, y les diera una respuesta del porqué no han podido iniciar las rehabilitación del camino, piedras, palos y unidades de alquiler atravesaron a mitad del camino, los pobladores no pudieron salir en sus unidades motrices, teniendo que caminar un largo tramo para poder transbordar y dirigirse a Coyutla, situación que causó malestar.

Los quejosos explicaron que el acceso principal a Coahuitlán está en pésimas condiciones, han esperado que el munícipe Isaac García les resuelva sus demandas y hasta la fecha los ha ignorado, ya están cansados de las falsas promesas de este pésimo funcionario, quien se ha dedicado a manejar todo a control remoto, pues nunca se le ve en el Ayuntamiento.

El camino afectado es de alrededor de 300 metros, y resulta intransitable sobre todo en esta temporada de lluvias, los transportistas de manera constante sufren afectaciones en sus unidades, han tratado de dialogar con el presidente municipal García Álvarez pero siempre ha mostrado poco interés en mejorar las vías de comunicación, por eso se decidió bloquear el acceso a Progreso de Zaragoza.

Luego de varias horas de espera el alcalde Isaac García Álvarez hizo su arribo con los manifestantes, quien pretendió engañarlos para que liberarán el camino, pero los quejosos le exigieron hechos no palabras, por lo que tras no llegar a ningún acuerdo, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la IV región llegaron para escoltar al funcionario para que logrará huir y no resolver la demanda de los transportistas que únicamente piden las mejoras de las vías de comunicación.

Señalando que de no resolver sus demandas habrán de tomar otras medidas extremas encontrá de este pésimo munícipe que solo se ha dedicado a enriquecerse y beneficiar a sus familiares, dedicándose a buscar su sucesor para que le tape todo el mal manejo que ha encabezado en esta su administración municipal.