Partido del Trabajo apoya plan de reactivación económica

Partido del Trabajo apoya el plan de reactivación económica impulsado por AMLO, por ello reconoce la gran responsabilidad que tiene el gobierno federal, el cual, acorde a las necesidades apremiantes ante la pandemia del covid-19, está actuando atinadamente para prevenir la propagación de esta enfermedad. Quien apegado a las medidas de prevención, ha rendido su informe trimestral. Sobresaliendo todo el apoyo que recibirán los grupos más vulnerables, como lo son los adultos mayores, becas para estudiantes, créditos a pequeños empresarios; apoyo a la construcción de vivienda; creación del INSABI; reducción del precio de la gasolina que expende PEMEX; aprobación de la reforma al Artículo 4º Constitucional, etc. También, reconoció el apoyo del sector empresarial ante la contingencia que padecemos.

En otro contexto. El PT se suma a la lucha contra el coronavirus; por ello, en respuesta a la propuesta del partido político MORENA de que se reduzcan las prerrogativas de los partidos políticos durante el tiempo que dure la pandemia, por lo reitera nuevamente, lo expuesto por nuestro Instituto Político en la Cámara de Diputados federal: la reducción permanente de las prerrogativas en un 60% y que el 40% restante se divida en partes iguales entre todos los partidos políticos. Eso es verdaderamente lo que ayudará al País en muchos sentidos, principalmente en la promoción de la IGUALDAD de condiciones entre los contendientes electorales. Lo demás es pura palabrería.

En el ambito estatal, vemos como el gobernador ha asumido una posición oficial y correcta frente a la pandemia, apegada a la estrategia nacional. Por tal motivo, el PT invita a toda la población a seguir paso a paso todas las medidas preventivas impulsadas por el sector salud.

Quienes están en desacuerdo porque defienden intereses insanos son principalmente los opositores políticos que critican las medidas con el afán de desgatar la imagen ganada a pulso del gobernador y del secretario de salud. Es de humanos cometer errores;

Pero siempre con el propósito de asegurar la salud de los veracruzanos.

Por otro lado. El Partido del Trabajo hace un respetuoso llamado a los tres poderes del Estado y a los gobiernos municipales, a efecto que unidos enfrentemos la pandemia: que “imiten la posición de algunos funcionarios que han decidido donar sus salarios por dos meses; igualmente, se reduzca a tal grado que no les perjudique”. Puede crearse un fondo común, manejado por algún organismo descentralizado; eso sí, bajo supervisión para evitar suspicacias en su manejo. En este contexto, el PT agradece a empresarios, complejos cañeros y altruistas que han destinado recursos al apoyo de las medidas preventivas del gobierno. Por ello, urge que todos los funcionarios actúen igual. Desde directores y puestos de más importancia tienen que sumarse a esta propuesta.

En otro tema. Es de reconocerse, que la pandemia no paraliza todas las actividades del sector público. Por tal motivo. El PT exige que, hasta donde sea posible, la fiscalía agilice las investigaciones a efecto que proceda, en su caso, contra los saqueadores de las arcas del Estado. Hoy más que nunca, hacen falta los recursos SAQUEADOS; la pandemia no debe servir de cortina de humo. La encargada de despacho de la Fiscalía del Estado debe ser eficaz. Ahora interesan las estadísticas del presente, respecto a su desempeño. El PT quiere ver resultados no escuchar excusas.

Por último. Otro ente que merece toda nuestra atención es la delegación de la PROFECO en el Estado. El PT propone que el personal de dicha delegación se ponga a trabajar o renuncien por ineptos, es necesario recorran los principales supermercados y mercados afín de corroborar el alza de los precios de los productos de la canasta básica. Nuestros propios dirigentes y familiares han comprobado que, la inflación en los precios de esos productos, mismos que rebasan el 30% y los productos complementarios más del 20%. Por lo tanto. Reiteramos que la crisis que enfrentamos no puede servir de oportunidad de enriquecimiento de ambredores gandallas.