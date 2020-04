Pastores evangélicos aprenden uso de redes sociales. Los pastores de las iglesias cristianas han aprendido a usar las redes sociales para hacer partícipes a sus feligreses en los cultos que se transmiten virtualmente cada domingo durante la cuarentena para prevenir contagios de COVID-19, explicó el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez.

Trujillo Álvarez aseguró que de esta forma continuarán el tiempo que indique la Secretaría de Gobernación para no exponer a sus creyentes.

“Hemos estado resguardándonos, no se han llevado a cabo cultos .En todas las iglesias pertenecientes a la Red Evangélica, que son unas 2 mil 500 en todo el estado no hay cultos, no hay servicios”.