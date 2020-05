PC desestima gravedad de turbonada en el norte de Veracruz. La disminución de datos que actualmente aportan las diferentes estaciones meteorológicas a nivel global que estaría ralacionada con la pandemia Covid-19 hacen imprecisos y tardíos los pronósticos de eventos como la turbonada y supercelda registradas a primeras horas en la zona norte de Veracruz, informó el Subcoordinador de Pronósticos Meteorológicos y Estacional de la Secretaría de Protección Civil en esta entidad, Federico Acevedo Rosas.

Durante la conferencia de prensa que ofreció este viernes, reconoció que se desestimaron las posibles afectaciones que provocaría este fenómeno que se observó desde ayer tras el desarrollo de una celda de tormentas en el noreste de México y que dejó daños en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estado colindante con la zona norte del estado:

“Pensamos -por que los modelos no lo indicaban- que no tendría un gran desarrollo, una evolución significativa; sin embargo ese fenómeno se movió hacia el sureste y logró cruzar el estado de Veracruz. Otro evento que lamentablemente los modelos de pronóstico no visualizan y nosotros los meteorólogos nos preguntamos si esto que está ocurriendo tiene que ver con lo que declaró hace ya varios días la Organización Meteorológica Mundial en el sentido de que la falta de datos que proveen las estaciones a nivel mundial son menores lamentablemente a la pandemia de COVID-19”.