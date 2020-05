Piden cerrar panteones del estado desde el 9 de mayo. El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor exhortó a los alcaldes de Veracruz a mantener cerrados los panteones del 9 al 11 de mayo para evitar aglomeraciones con motivo del Día de las Madres.

Ramos Alor propuso que los festejos se posterguen después de la contigencia sanitaria.

Incluso enfatizó que las madres aconsejarían eso.

En Xalapa, desde la semana pasada, el jefe de Unidad de Panteones del Ayuntamiento, Máximo Domingo Hernández recordó que dicha medida se implementaría en esta capital.

Te puede interesar: Panteones cerrarán sus puertas en 10 de mayo en Tuxpan

“Desde marzo se adoptaron medidas para evitar que la población que asiste a estos espacios se contagie del virus. Buscamos que el 10 de mayo no haya aglomeración de personas. No queremos contravenir las medidas sanitarias que estableció el Gobierno Federal, por lo que no se permitirá el ingreso hasta que nos den otra instrucción o la crisis haya pasado”.