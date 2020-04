Por COVID cierran 11 hoteles en Veracruz y Boca del Río. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Santiago Caramés Chaparro asegura que durante las últimas semanas, se ha registrado el cierre de 11 hoteles, los cuales cuentan con una plantilla laboral que oscila entre 150 y 300 empleados.

Durante los siguientes días, otros siete hoteles de cadena, cerrarán sus puertas temporalmente, es decir, alrededor de mil 300 trabajadores, hayan sido enviados a casa.

“Es de forma temporal y no se ha despedido a nadie, es importante decir que no se está despidiendo, la asociación les está pidiendo que no despidan, porque al final de cuentas todos son independientes, las empresas están realizando acuerdos mutuos con sus trabajadores, donde ambas partes, puedan tener algún tipo de beneficio, que no se perjudique, pero despidos no se están manejando”, comentó.

