Atienden petición de vecinos de la colonia Miguel Hidalgo

* Revisan estado en el que se encuentran los drenajes Poza Rica, Ver.- Atendiendo las solicitudes de ayuda que presentaron los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad, para identificar las condiciones en las que se encuentra la red de drenajes en ese sector, personal de la administración municipal por instrucciones del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, se avocó a atender la petición de los habitantes de la zona, por lo que fue necesario el cierre del crucero que conforman las calles Río de la Plata con Rio de Janeiro, que se estima permanezca en esta condición este jueves y viernes, por lo que se pide a los conductores de unidades automotoras optar por vías alternas. A través de personal del Departamento de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de la Dirección de Servicios Públicos del Gobierno de Poza Rica, se lleva a cabo la labor de excavación, sobre todo a pico y pala, utilizando al mínimo maquinaria pesada, para prevenir riesgos innecesarios a la red de drenaje instalada que ya presenta varios años de operación en esa zona. Los vecinos manifiestan que con la presencia de precipitaciones pluviales se registran escurrimientos que saturan los pozos de visita de los drenajes, y luego el agua acumulada llega a las calles generando los inconvenientes para los habitantes de ese sector, y en consecuencia la anegación de la vía de comunicación, por lo que se pretende identificar el motivo del problema y en lo que corresponde al ayuntamiento realizar las medidas de solución pertinentes.