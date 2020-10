Aumentan artistas en los semáforos de los cruceros en Poza Rica, la calle, un sustento de vida. Todos los días podemos visualizar a decenas de personas trabajando en los semáforos de los cruceros de avenidas importantes de la ciudad, tal es el caso de David, quien es originario de Mérida, Yucatán, pero su amor por el arte urbano, ha decidido recorrer México.

Destacó que en muchas de las ocasiones, son discriminados o mal visto por los automovilistas o la ciudadanía en general, sin embargo argumentó que así como el existen artistas urbanos sin vicios generando un espectáculo de calidad y no caridad que a través de ello, generan su propia fuente de empleo para poder llevar una vida digna sin caer en actos delictivos.

Comentó que a diferencia de Poza Rica, en otros estados del país, como su natal Mérida, así como Pachuca, no permiten que se desarrolle el arte urbano en las calles, provocando que fuera “levantado” por la policía de aquellos lugares sin incurrir en un delito.

“Hacemos esto por amor, en lo personal ofrezco un espectáculo de calidad, que si cometo un error en los segundos que me da los semáforos no me atrevo a pedir una moneda, más vale una sonrisa, también nos nutre como artistas” comentó.