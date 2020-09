Avenida 20 de noviembre, zona de desaparición forzada en Poza Rica: colectivos

Avenida 20 de noviembre, zona de desaparición forzada en PR: colectivos

A 10 años de la desaparición de Luis Alberto Calleja Martínez, un joven pozarricense privado de su libertad en la avenida 20 de noviembre, a manos de policías Intermunicipales y Federales, integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, criticaron el lento actuar de las autoridades y las arbitrariedades en el caso, ya que de los dos policías federales encarcelados, uno fue liberado y amenazó con vengarse de los familiares.

Este viernes los padres y madres que integran el citado colectivo, se congregaron en la avenida 20 de noviembre en la colonia Cazones, a la altura del parque Furberos, sitio donde conmemoraron la memoria del joven desaparecido y en el que aplazaron la voz en contra de la ola de corrupción que impera en las administraciones estatal y municipal.

Noemi Martínez, madre del joven, informó que su hijo desapareció el 18 de septiembre del 2010, a manos de policías federales e Intermunicipales, cuando gobernaba en esta ciudad el ex alcalde Pablo Anaya, de quien expresó, “Es un corrupto porque no me dejó buscar a mi hijo en el reclusorio”.

“Hoy vivimos las familias de Poza Rica un dolor que no nos deja vivir en paz y tranquilidad, queremos que las autoridades nos hagan caso, porque perder un hijo no es poca cosa”, exclamó la afligida madre, quien catalogó a las avenida 20 de noviembre como “la avenida de los secuestros”. “La avenida 20 de noviembre me causa gran dolor, porque es la última vez donde estuvo mi hijo, para nosotros no hay festejos, solo pedimos justicia y hay dolor”, destacaron los integrantes del colectivo.

Del caso del joven Luis Alberto Calleja Martínez, destacó que en su momento se detuvieron a dos policías federales, a uno de ellos se le impuso una condena de 30 años en un penal de Oaxaca, sin embargo, el otro detenido fue liberado por un magistrado del estado, “El dijo que cuando saliera nos hibamos a ver las caras, por eso nos hemos desplazado de Poza Rica, porque tenemos miedo y queremos que esta persona regrese a donde estaba”, dijo la señora Noemi Martínez.

Te puede interesar: Antigrita en CDMX por las desaparecidas: casa de refugio Ni una menos

A nombre de los 150 integrantes del citado colectivo, los familiares solicitaron la intervención de las autoridades en el caso y se agilicen las investigaciones, además de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, principalmente en zonas como la avenida 20 de noviembre.

Por Isaac Carballo Paredes / Noreste

Te puede interesar: Colocan mantas en Xalapa para reclamar justicia para Rubén y Nadia