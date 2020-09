Canacintra Poza Rica pide alto al acoso de la STPS. El presidente de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación (Canacintra) en Poza Rica, Jesús Herrera Franco hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que se deje acosar a las empresas en tiempos de pandemia, pues aseveró que actualmente no están cumpliendo al 100 por ciento con sus obligaciones.

En este sentido, destacó que el sector empresarial está agravando por una de sus peores crisis económicas, producto de la pandemia, la mayoría se encuentra en severa crisis y están en peligro de cerrar, todo ello mientras se desarrolla una persecución en contra de los empresarios por parte de autoridades federales a través de la STPS.

Informó que esta instancia de gobierno obliga a las empresas a no despedir a los trabajadores y de otorgar salarios íntegros, pese a que no cuentan con ventas y actividad comercial, esto bajo el entendido que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios.

La Secretaria del Trabajo destacó que tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo y explicó que la obligación general de los empresarios debe de ser pagar el salario íntegro, en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes.

Pero a decir de Jesús Herrera Franco en este momento de crisis los empresarios no tienen garantías de cumplir con esta disposición, ando a esta exigencia y precio del gobierno, dijo, los raquíticos micro créditos de escasos 10 mil pesos, no le alcanza a ninguna empresa para recuperarse de la crisis.

El representante de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que deje de atosigar y presionar al sector empresarial de todo el país en tiempos de pandemia, además de relajar los operativos que se realizan en las empresas, ya que están conscientes que no están cumpliendo al 100 por ciento con sus obligaciones, por falta de recursos.

Por Isaac Carballo