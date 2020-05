Dejan morir a pacientes de coronavirus en Hospital Regional de Poza Rica.

Joven médico cayó en manos de ineptos que no están capacitados para atender este tipo de emergencias de salud.

La madrugada de este martes trascendió la muerte de joven doctor en el Hospital Regional de Poza Rica; al parecer, su fallecimiento fue producto de una presunta negligencia médica, ya que tras ser diagnosticado con Covid-19 cayó en manos de personal, al parecer enviado por el Sector Salud, sin estar cabalmente capacitados para atender este tipo de emergencias, quien no supo cómo manejar la situación, y sin más, lo dejaron morir.

Trascendió que el joven llegó cianótico, (por la falta de oxigenación derivada del coronavirus) al nosocomio, por lo que de inmediato fue llevado al área especial de atención a pacientes con covid-19 y posteriormente intubado; sin embargo, el ventilador al que debía ser conectado no servía, y en lo que fueron a buscar otro los galenos simplemente no sabían qué hacer, por lo que tampoco utilizaron el ambu, (resucitador manual), ni lo conectaron al tanque de oxígeno; además aseguraron los galenos que ya no contaba con pulso, sin embargo, el monitor marcaba frecuencia cardíaca, por lo que posteriormente, falleció.

Esta tragedia solo viene a exponer la falta de capacitación del personal médico que forma parte de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus, lo que pone en latente peligro la vida de decenas de personas que son diagnosticadas con covid-10 en este nosocomio, por lo que se hace un atento llamado al secretario de Salud estatal, Dr. Roberto Ramos Alor, para que tome cartas en el asunto y se investigue la presunta negligencia médica en el Hospital Regional de Poza Rica que derivó en la muerte del doctor Miguel Á. “N”, quien vio truncada toda una larga vida profesional exitosa.

Exigen atención del Sector Salud

Es por ese motivo que la población y quienes conocieron en vida al médico hoy fallecido, exigieron atención inmediata para que el Sector Salud estatal vigile que se sigan los protocolos médicos que se aplican en la atención y tratamiento de personas con Covid-19 en este municipio y se eviten más decesos en este hospital y otros, no solo en esta ciudad, sino en toda la entidad.

Redacción Noreste.

