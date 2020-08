“El Cancún” podría ir a la fosa común: Poza Rica

Poza Rica,Ver.- Uno de los grandes temores del hombre es el quedar sólo en su existencia, pero el vivir en situación de calle y morir arrastrando hambruna y enfermedades como el alcoholismo es aún peor, es el caso de Alejandro alias ” El Cancún” quien en días pasados perdió la vida recostado en una banqueta de la calle Benito Juárez con Abelardo Rodríguez, en la colonia Nacional, debido a su alcoholismo, quien de no ser reclamado por su familia este terminaría en una fosa común.

Recordemos que fue el pasado viernes 31 de julio cuando Vecinos de la zona refirieron que el ahora ocioso respondía al nombre de Alejandro alias “El Cancún” o “El Extraño” , este se reunía con más personas en situación de calle en el lugar donde fue localizado, quiénes ingerían bebidas embriagantes; por lo que su muerte pudo ser provocada con una congestión alcohólica o por las altas temperaturas.

Cabe mencionar que la mayoría de estos casos, los cuerpos sin reclamar y que no han sido identificados o sus familias no quieren o no pueden hacerse cargo de ellos; y por lo cual si el fallecido no es requerido por nadie su cuerpo pasa a ocupar un espacio en una fosa común.

Ante esto las autoridades esperan de 8 a 15 días a que aparezca la familia o a identificar el cuerpo. Si transcurrido ese tiempo no ha ocurrido ninguna de las dos cosas, pone la circunstancia en conocimiento del fiscal de guardia para que determine el entierro social.

Hasta el momento no hay quien reclame a “El Extraño” O “Cancún ” como le decían, por lo cual este sería candidato para ir a la fosa común, en próximos días.

