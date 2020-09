El director del Hospital de PEMEX abandona el barco y se va de vacaciones.

El Dr. Emmanuel Román Montiel Cerón, si es que así se le puede llamar se va de vacaciones en la peor pandemia de la historia del presente siglo, a pesar de que los contagios y muertes entre los trabajadores no paran debido a la mala organización que existe en dicho nosocomio.

En días pasados llegó el Dr. Porfirio Visoso Palacios, jefe de medicina interna del Hospital Central Sur a supervisar el por qué los pacientes no lograban salir con vida, y se dio cuenta de la mala planeación que se tiene en el hospital para el manejo de pacientes COVID, lo cual él dijo que se tenían que tratar como en una terapia intensiva en donde los internistas estén al pendiente del paciente y no en habitaciones en donde solo se les pasa visita dos veces al día, incluyendo en ocasiones hasta sólo una nota le hacen por día a los pacientes y donde médicos cirujanos especialistas hacen rondas como si estuvieran capacitados lo cual es una total falsedad, para valorar a los pacientes portadores de Covid-19,donde tiene que ser la especialidad de medicina interna la que tome la batuta sobre la enfermedad, haciendo que la situación que no ha cambiado en el hospital persista a pesar de los esfuerzos de muchos y la apatía y falta de total humanidad del supuesto ”Dr” Emmanuel Román.

El director del Hospital de PEMEX se va de vacaciones

La falta de equipo de protección hace casi imposible evitar el contagio para los trabajadores, ya que no se les da y no sanitizan las áreas como debiera ser. Al ver esto el sindicato tuvo que donar equipo de protección para evitar el contagio, ya que casi la mitad de los trabajadores del hospital han sido contagiados.

La mala relación del director con el sindicato afecta a los trabajadores ya que por decisión del director no se están cubriendo las plazas y los trabajadores de planta se ven forzados a trabajar el doble sin pago de tiempo extra, amenazados por el mismo director de despedirlos si no hacen el trabajo.

Los médicos que se encontraban dentro de la cláusula 43, regresaron a trabajar a pesar de saber que la gravedad de la pandemia no ha cambiado y que pone en riesgo sus vidas.

Siendo hasta en complicidad el cual ha colocado a médicos generales a dar dictámenes para valorar quienes están o no aptos para regresar a trabajar tirando la cláusula 43 a la basura y más un decreto el cual fue presidencial No ha habido director tan inepto e insensible como este Dr., que solo por ser el niño consentido del Dr. Rodolfo Lehmann como él lo dice, hace y deshace a su antojo, sin contar con experiencia ya que nunca ha fungido como director anteriormente. Colocando y quitando a sus allegados sin conocimiento alguno sobre administración de hospitales y colocando a sus allegados en dichos puestos, así como ha quitado movimientos a trabajadores sindicalizado y otorgando bases a personal de confianza allegados a él desde que se encontraba en Oaxaca.

