En Poza Rica casas a punto de deslavarse; los habitantes tienen que vivir en la azotea. Desde la calle Montes de Oca se puede visualizar los deslaves de los muros de contención, incrementando el riesgo a las familias.

Por: Redacción Noreste

Poza Rica, Ver.- Aunque se han emitido varías recomendaciones por parte de la coordinación de Protección Civil, familias que se encuentran habitando a la orilla del arroyo hueleque a la altura del puente de la colonia Benito Juárez continúan en latente peligro, debido a que se pueden visualizar un ligero deslave en los muros de contención.

Por lo que es una de las zonas de riesgo para la próxima temporada de lluvias, debido a podría aumentar el nivel del arroyo, generando fuerza del cause, deslavando la tierra.

Sin embargo las familias han decidido quedarse a pesar del peligro que representa para su integridad.

“Conocemos los riesgo, pero es nuestro único patrimonio, por tal motivo no deseamos salirnos, no tenemos a donde ir, esperamos que no pase nada, por eso creamos los muros de contención” señalaron los vecinos.