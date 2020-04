En Poza Rica no le temen al coronavirus. Pesé a que en esta ciudad van en aumento los casos sospechosos y positivos de covid-19, ciudadanos se pasan por el arco del triunfo las medidas sanitarias para evitar el contagio, familias enteras visitan plazas y parque que incluso están cerrados.

A decir de las autoridades hasta el momento no hay una sanción económica o administrativa, para aquellos que no acaten las medidas de “Susana Distancia” y principalmente la de quedarse en casa, puesto que en las calles de la ciudad la actividad sigue normal.

Diversas autoridades tanto municipales y del Sector Salud, han subrayado la importancia de reducir al mínimo el riesgo de contagio, sin embargo, para los ciudadanos el quedarse en su casa no es una opción, ya que prefieren salir a los parques a pasear y exponerse a ser contagiados.

Por si esto fuera poco los ciudadanos exponen su desacato a través de las redes sociales, motivando con ello a una desobediencia social a las medidas sanitarias que implementa el gobierno municipal, cuando inició la alerta sanitaria por la pandemia.

Hasta el momento el área de Policía y Cárceles, así como la de Prevención del Delito, afirmaron que no se tiene contemplado el aplicar multas económicas a los ciudadanos que no respeten la cuarentena, sólo recomendaron que todos los pobladores se queden en casa y apliquen las medidas preventivas para evitar que la curva de contagio siga en aumento en esa comunidad, ya que es bien sabido que en esa y en todas las comunidades, los respiradores no son muchos y, si existe contagio en cadena, de manera lamentable algunos pobladores de esa región, se podrían quedar sin uno de ellos siendo lamentable y muy larga la espera porque se estima que alguien que haya sido contagiado por covid-19 se recupera aproximadamente 15 días.